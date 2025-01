Capello: “Walker? Risolverebbe tanti problemi, può fare la differenza”

"O la Champions o la vita. È un'esagerazione, ma fino a un certo punto. Per big come Juventus e Milan, non andare avanti quest'anno e non partecipare l'anno prossimo è un danno. Tecnico, economico, d'immagine. Allora cosa devono fare le due per centrare l'obiettivo? Siamo a gennaio, facile pensare al mercato per il dopo. Ma io comincerei dal campo e dalla testa dei giocatori sulle due gare che mancano. Thiago Motta mi sembra aver finalmente convinto i suoi sull'idea di calcio. Infatti, ha ottenuto disponibilità al sacrificio da tutti. Cosa che, invece, vedo meno nel Milan. Conceiçao ha parlato di fame: ha ragione, ma pure Fonseca si lamentava della mentalità della squadra e non aveva torto. Lo vedi nella difficoltà dei rientri e, anche quando il Milan recupera palla, fatica ad andare subito in verticale. Se non lo fa, poi è normale non trovare sbocchi contro le difese schierate.