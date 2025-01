Calciomercato Milan – Bomba Di Marzio in diretta: “Mi risulta che…” | News

Siamo in pieno calciomercato di gennaio e il Milan ora è chiamato ad accelerare e stringere i tempi per chiudere alcune trattative importanti. Questo sia per quanto riguarda il mercato in entrata che quello in uscita, fondamentale proprio per concretizzare i nuovi arrivi. Sappiamo che Kyle Walker è ormai vicinissimo al Milan, mentre in uscita sono caldissimi i nomi di Emerson Royal e Pavlovic. In particolare, il Galatasaray offre un prestito oneroso a un milione e mezzo con diritto di riscatto a 12/13 milioni di euro per Emerson Royal, sul quale però c'è anche il Fulham che offre 10 milioni per acquistarlo definitivamente.