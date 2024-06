Calciomercato Milan: Gimenez il più fattibile per l’attacco

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina parla del calciomercato del Milan. Non solo Lukaku: Santiago Gimenez il più fattibile

Benjamin Sesko, si legge, costa 65-70 milioni, e resta molto difficile. Joshua Zirkzee, tra clausola e commissioni, rischia di costare almeno 50 milioni, cifra abbastanza alta. Santiago Gimenez potrebbe arrivare per 35-40 milioni: una cifra che sarebbe più bassa e fattibile per un attaccante che ha segnato molto in Olanda e non solo. Il Milan non avrebbe fretta nella mosse: annuncerà Fonseca a metà giugno e probabilmente aspetterà almeno la fine del mese per il numero 9. Lukaku resta, secondo la rosea, la pista più 'facile' al momento.