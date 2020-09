Calcio Estero – Il Valladolid di Ronaldo acquista un ex obiettivo del Milan

Calcio Estero

Calcio Estero – Il Valladolid acquista un ex obiettivo del Milan

MILANO – Nuovo acquisto da parte del Valladolid, che mette sotto contratto un ex obiettivo del Milan! La società di Ronaldo Luis Nazario da Lima ha affondato quindi il colpo per un giovane attaccante molto promettente, che aveva attirate anche le attenzioni rossonere.

Come riportato da calciomercato.com, si tratta di Shon Weissman, calciatore israeliano classe 1996. La società spagnola lo acquista a titolo definitivo dagli austriaci del Wolfsberger, battendo dunque la concorrenza milanista. Il giovane attaccante, nella scorsa stagione, ha realizzato ben 37 gol con la sua squadra, presentandosi come un ottimo prospetto offensivo. Adesso, con il Fenomeno come presidente, potrà imparare qualche trucchetto in più.