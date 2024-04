Brown, ex Celtic: “Seedorf era un muro, fantastico da vedere”

Scott Brown, ex calciatore del Celtic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'talkSPORT. Ha parlato di Seedorf e Balotelli

Stefania Palminteri Redattore 19 aprile 2024 (modifica il 19 aprile 2024 | 14:11)

Scott Brown, ex calciatore del Celtic, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'talkSPORT', raccontando alcuni interessanti aneddoti sugli ex Milan, Clarence Seedorf e Mario Balotelli. Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Su Clarence Seedorf: "Giochiamo contro Celtic-Milan, Seedorf in mezzo al campo e, mio ​​Dio, è stato come sbattere contro un muro. Lo giuro, pensavo di avere un po' di potenza e ritmo, e lui stava semplicemente in piedi! Era fantastico".

Su Mario Balotelli: "Ho giocato contro Balotelli, stavamo giocando contro il Milan e loro stavano avendo la meglio su di noi e ho pensato che questo ragazzo sta giocando bene, volevo provare a dargli fastidio, toglierlo dal suo gioco. Quindi ho sbagliato un contrasto e l'ho sbattuto per 40 metri e mi sono fatto male. Cerco di alzarmi e scherzare, ma lui mi sta addosso con questi luminosi occhi bianchi come la candeggina. Lì ho pensato che ho fatto la giocata sbagliata".

