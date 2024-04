Roma-Milan, delirio a fine partita: dicono che Pioli… | News

Era l'appuntamento che tutti aspettavano, quello decisivo per valutare una stagione intera, ma il Milan è riuscito a fallirlo clamorosamente perdendo anche il ritorno dei quarti di finale di Europa League all'Olimpico di Roma. De Rossi e i suoi, in inferiorità numerica per gran parte della partita, resistono e rifilano altre due sberle a Pioli e ai rossoneri, sprofondati oramai all'inferno. E al termine del match, ovviamente, è scoppiato il terremoto in casa Milan, con i tifosi furiosi che si sono letteralmente scatenati sul web e sui social. Il bersaglio numero uno, chiaramente, Stefano Pioli. Per questo abbiamo raccolto i migliori tweet che rappresentano chiaramente il pensiero e la frustrazione di grandissima parte del tifo rossonero: reggetevi forte dunque e iniziamo dal primo per poi scorrerli via via tutti quanti <<<