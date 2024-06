Albertini su Italia-Spagna: “La Spagna vorrà vincere con il possesso palla”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato dell'Italia in vista della sfida con la Spagna ad Euro2024

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini ha parlato dell'Italia in vista della sfida con la Spagna ad Euro2024: "La Spagna con noi vorrà vincere con il possesso palla e l'uno contro uno. L'Italia dovrà controbattere costringendo gli avversari ad arretrare nella propria metà campo e non permettendo loro di stare sulla nostra trequarti grazie al recupero alto del pallone. Se i difensori spagnoli avranno sempre i piedi sulla linea di metà campo, per noi sarà dura".