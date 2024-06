Euro 2024 – Folorunsho: “Un anno fa ero in Serie B, domani c’è la Spagna”

In conferenza stampa ha parlato Folorunsho che ha detto: " La partita la stiamo preparando molto bene , stiamo lavorando duro e ci stiamo mettendo tutto per riuscire ad arrivare pronti alla partita. Se gioco non lo so, bisogna chiederlo al mister, io sono a disposizione ed è già un onore essere qui".

Ancora le sue parole

“Un anno fa giocavo i play-off col Bari, era impensabile, non potevo mai credere di ritrovarmi qui un anno dopo a giocare un Europeo con la Nazionale. Alla base di tutto credo ci sia il lavoro, non ho mai smesso di sognare ma ora che ho raggiunto determinati livelli devo lavorare ancora più duramente. So che devo lavorare molto, sono indietro rispetto ad alcuni miei compagni, questo per me è un punto di partenza".