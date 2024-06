Albertini: “Ho avuto due scopritori e maestri ad allenarmi: Sacchi e Capello”

Demetrio Albertini, ex giocatore del Milan, è stato ospite a 'Unlocker Room - The Rossoneri Podcast'. Le sue parole

Nel quarto e nuovo episodio di Unlocker Room - The Rossoneri Podcast , nuovo speciale podcast curato e prodotto dal Milan , ha parlato l'ex storico centrocampista Demetrio Albertini. Tanti i temi trattati dall'ex giocatore. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni.

Sui suoi maestri: "Ho avuto due scopritori, due grandi maestri come allenatori: Sacchi e Capello però Fabio interviene anche agli inizi. Allora io feci questo torneo con la Primavera a Genova, 7 partite giocate a ritmi altissimi, una volta terminata l'ultima gara chiamo il dottore e gli dissi che avevo 37 di febbre e che non potevo fare defaticamento. Tramite mio papà quel giorno scopro sulla Gazzetta, leggevo sul giornale che Sacchi aveva bisogno di convocare 5 giocatori della Primavera: sono stato tutto il giorno davanti al telefono aspettando la chiamata di Arrigo, il giorno dopo mi chiamò e iniziò la mia avventura in Prima Squadra".