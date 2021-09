Verso Spezia-Milan: il match preview della gara del ‘Picco’

Si avvicina Spezia-Milan, gara delle 15 di questo nuovo sabato di Serie A. Ecco il match preview della partita

Redazione Il Milanista

Si avvicina Spezia-Milan, gara del 6° turno di campionato. Torna subito in campo la squadra di Stefano Pioli, dopo il turno infrasettimanale dove è arrivata la vittoria con il Venezia di Paolo Zanetti. Ecco come arrivano i rossoneri alla gara.

Qui Milanello

Dopo il 2-0 casalingo contro il Venezia, il Milan torna a giocare in trasferta e per la prima volta in questo in campionato scende in campo di sabato pomeriggio. Secondo posto (al pari dell'Inter) a quota 13 punti: così il Diavolo si presenterà allo stadio Picco di La Spezia e cercherà di conquistare una vittoria che sarebbe molto preziosa.

Nessun giocatore squalificato né diffidato. Alla lista degli indisponibili si è aggiunto Florenzi per un trauma contusivo al ginocchio, ma i rossoneri hanno recuperato sia Giroud che Calabria. In attesa di capire come e quanto verranno impiegati, dopo il Venezia di mercoledì scorso e prima della seconda giornata di Champions League di martedì prossimo, possibile qualche piccola novità di formazione: in particolare quella legata a Daniel Maldini, che viaggia verso l'esordio ufficiale da titolare in Serie A.

Qui Spezia

In estate lo Spezia ha affidato la panchina a Thiago Motta, che in Serie A aveva già allenato il Genoa all'inizio della stagione 2019/20: un'esperienza negativa, terminata anzitempo con l'esonero a dicembre. Il brasiliano è stato una colonna dei rossoblù e anche dell'Inter da giocatore, un grande esperto del calcio italiano. Finora i liguri hanno ottenuto un solo successo (2-1 esterno contro il Venezia), senza nessun punto a domicilio, e occupano la quartultima posizione. Nel turno infrasettimanale, sempre in casa, hanno dato filo da torcere alla Juve, accarezzando il colpaccio quando si erano portati in vantaggio 2-1 nella ripresa salvo poi venire rimontati 3-2.

Lunga la lista degli assenti in casa bianconera: fuori Agudelo, Colley, Erlic e Reca, oltre a Sena e Kovalenko. Lo Spezia dovrebbe schierarsi con uno speculare 4-2-3-1: in porta Zoet; in difesa uno dei più esperti è Bastoni, in gol a Venezia e anche nello Spezia-Milan della scorsa stagione; in mezzo l'esperienza di Bourabia; davanti attenzione a capitan Maggiore e ai giovani Gyasi e Antista, entrambi in rete con la Juve e dotati di ottime qualità.