È già vigilia di Milan: con lo Spezia per la vetta, le scelte di Stefano Pioli

Torna il campionato dopo il turno infrasettimanale che ha visto confermarsi le 3 massime contendenti: Milan, Inter e Napoli.

Redazione Il Milanista

Lo Spezia di Thiago Motta ospita il Milan di Stefano Pioli nell'anticipo della 6ª giornata di Serie A. I liguri sono diciasettesimi con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 3 sconfitte. I rossoneri invece si trovano ai vertici della classifica imbattuti con 13 punti e un cammino di 4 vittorie e un pareggio. Sfida queste che non evoca ricordi positivi per il Milan. Nell'unico confronto disputato in Serie A in casa dello Spezia nella scorsa stagione fra le due formazioni, infatti i Bianchi guidati allora da Vincenzo Italiano si sono imposti 2-0 sui rossoneri con i goal di Maggiore e Simone Bastoni che hanno deciso la sfida. Fu un duro colpo per le ambizioni scudetto dello scorso anno. Quest'anno insomma, si cerca il riscatto sotto ogni punto di vista.

PIOLI FA I CONTI CON GLI INFORTUNI, LA SITUAZIONE - Gli esami a cui si è sottoposto Kjaer hanno escluso una lesione ai flessori, ma il danese non rientrerà prima della prossima settimana. Ibra è tornato a lavorare sul campo, anche se individualmente. La buona notizia arriva da Giroud, che ha smaltito la lombalgia e punta alla convocazione con lo Spezia. Fermi ai box Calabria, Krunic, Bakayoko e il terzo portiere Plizzari, operato per una tendinopatia rotulea bilaterale: ne avrà per tre mesi.

LE PROBABILI SCELTE DEL TECNICO ROSSONERO - Niente turnover per Pioli, che nonostante i 3 impegni ravvicinati non potrà far ruotare le pedine più importanti, causa i tanti infortuni in ogni reparto. Qualcosa però si può fare. In difesa infatti Kalulu prende il posto del debilitato Calabria, tenendo dunque Florenzi a riposo in vista della Champions League. Davanti Rebic mantiene il posto da prima punta, "lasciando spazio" per recuperare con calma a Giroud e Ibrahimovic.

SPEZIA (4-2-3-1): Zoet; Amian, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Ferrer, Bourabia; Verde, Maggiore, Gyasi; Antiste.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Rebic.