Serie A – Le designazioni della VI giornata. Milan-Spezia a Manganiello

Ecco le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A

Con la vittoria della Roma di ieri sera, all'Olimpico contro l'Udinese di Luca Gotti, si è conclusa la quinta giornata di Serie A. Domani, con Spezia-Milan, invece inizierà la sesta giornata. Una turno che vedrà protagoniste due partite su tutte. Due derby: Inter Vs Atalanta e Lazio Vs Roma. Per il match di San Siro l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha designato Maresca, mentre per quello dell'Olimpico Guida.