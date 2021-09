Verso Milan-Lazio, il punto di Stefano Pioli sulle assenze rossonere

Manca davvero poco a Milan-Lazio e Stefano Pioli in conferenza stampa h fatto il punto sulle assenze dei rossoneri

Ibrahimovic , Kessie, Krunic e Giroud . Tanti i dubbi del Milan in vista della gara di domani a San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri. Gli infortuni, la pausa per le nazionali e il Covid ci hanno messo lo zampino. Il Diavolo aspettava il rientro di Zlatan Ibrahimovic, ma lo stop forzato di Giroud ha accelerato il recupero dello svedese e ora la domanda è se la punta partirà dal primo minuto per poi lasciare il posto a Rebic o il contrario. Così come a centrocampo il tecnico del club meneghino dovrà fare a meno di Krunic, infortunatosi con la sua Bosnia. In campo potrebbe rivedersi da titolare Franck kessie. Ecco il punto su assenze e presenze di Stefano Pioli, che ne ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della gara del terzo turno di campionato.

"È stata una sosta abbastanza buona, non ci voleva l’infortunio di Krunic. Arriva un momento della stagione in cui saremo impegnati ogni 3 giorni. Krunic non ci sarà come non ci sarà Giroud, sono due settimane che è fermo, lo rivedremo lunedì. Ibra e Kessie? Stanno bene, hanno effettuato tutte le varie e recenti sedute e quindi sono perfettamente arruolabili per gli 11 in campo. Non so se partiranno dall'inizio o meno. Deciderò domani. Ibra è un po' più grande in tutto. Sa quelle che sono le sue condizioni e sa che 4 mesi lontano dai campi non sono pochi. Ma io so che lui ha sempre lavorato, dalla mattina alla sera per allenarsi e farsi trovare in forma. Mi auguro che quest'anno trovi quella continuità che alle volte lo scorso anno gli è mancata"