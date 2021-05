Verso Milan-Cagliari, I convocati di Stefano Pioli per la gara di San Siro

Arrivano i convocati di Stefano Pioli per la partita tra Milan e Cagliari, ritorna Tonali non c'è Gabbia. Ecco la lista

MILANO - Si avvicina la gara contro il Cagliari, per il Milan , Partita che si giocherà questa sera a San Siro. E che potrebbe sancirà l'ingresso in Champions League in caso di vittoria. Ranghi quasi completi per Stefano Pioli, assente Zlatan Ibrahimovic , una notizia che era certa anche negli scorsi giorni, lo svedese ha finito sia il suo campionato, che la sua stagione, dato che non prenderà parte al prossimo Europeo . Torna Sandro Tonali, assente nelle ultime gare, chi invece non ci sarà è Matteo Gabbia, fuori dalla lista dei convocati. Poco fa, infatti, sul sito ufficiale del Milan è stat diramata la lista dei giocatori che prenderanno parte alla gara del Meazza di questa sera.

"Voglio che i miei giocatori tengano alta la determinazione. Ho avuto colloqui individuali e collettivi con loro. Domani parlerò ancora ma ho un gruppo responsabile e attento a percepire i momenti. Sappiamo a che punto siamo della stagione, ci aiuteremo e saremo una squadra che dovrà essere compatta sopratutto nella fase di non possesso palla. I nostri avversari giocheranno in maniera attenta e hanno giocatori di qualità, le motivazioni sono sullo stesso livello per entrambe le formazioni. Cercheremo di giocare meglio di loro. Non sarà una partita semplice. Tutte le nostre aspettative non sono ancora raggiunte. Concentriamoci sui nostri obbiettivi e poi avremo tempo per tirare le somme. Anche perché non è detto che domani sera riusciremo ad arrivare dove vogliamo, quindi concentrazione e determinazione".