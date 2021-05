Milan, UFFICIALE – Niente Europei per Zlatan Ibrahimovic

Dopo il comunicato del Milan, arriva quello della Nazionale Svedese su Zlatan Ibrahimovic. La punta salterà gli Europei

AC Milan comunica che oggi Zlatan Ibrahimović è stato visitato a Milanello dal Dr. Volker Musahl (UPMC Pittsburgh) in seguito al recente trauma distorsivo del ginocchio sinistro occorso in Juventus-Milan. Secondo indicazione specialistica il giocatore sarà sottoposto ad un trattamento conservativo di sei settimane.

Anche Stefano Pioli ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic e se l'attaccante svedese sarà presente domani a San Siro , per stare vicino alla squadra, in vista del rush finale di campionato.

"Ibra domani sarà con noi, dispiace non vederlo in campo, ma sarà vicino a noi e ci sarà utile la sua vicinanza. Solo la terapia conservativa è una notizia positiva positiva. Ibra sarà con noi la prossima stagione al massimo, pronto a dare il suo contributo come ha sempre fatto da quando è arrivato. L'ho visto dopo la visita, era sereno, ma non so nulla sull'Europeo (La conferenza è andata in scena prima del comunicato della Svezia N.d.R.)".