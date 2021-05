Milan, rientra l’allarme Ibrahimovic: il punto sulle condizioni dello svedese

Si è fermato Ibrahimovic per un problema al ginocchio, ecco le ultime notizie sulle condizioni dell'attaccante svedese

Redazione Il Milanista

MILANO - Si è fermato contro la Juventus Zlatan Ibrahimovic. Uscito per un problema al ginocchio nella gara contro i bianconeri. Nell'ultimo periodo si erano diffuse notizie allarmanti. Sky Sport ha riportato le ultime notizie sul numero 11 del Milan. Con il giornalista Peppe Di Stefano che ha fatto luce sul giocatore.

"Il dottor Musahl e Zlatan Ibrahimovic si sono incontrati ed è stata esaminata la condizione del ginocchio dello svedese. Incontro terminato pochi minuti fa. E' lo stesso medico che lo aveva operato a Pittsburgh qualche anno fa, e ci sono notizie positive per il Milan. Sono stati esclusi problemi al crociato, è interessata la cartilagine del ginocchio sinistro, risolvibili in tre settimane con terapie conservative. A meno che non ci siano ulteriori sorprese, quindi, Zlatan Ibrahimovic prenderà parte al prossimo Europeo. L'incontro con il medico è andato in scena a Milanello".

I problemi di Ibra in stagione

Esclusa quindi la prospettiva di un intervento chirurgico. Rientra l'allarme quindi sulle condizioni dello svedese. Il calciatore ha saltato la gara con il Torino e con ogni probabilità il suo campionato è finito qui. Una gamba messa in una posizione in naturale e un dolore acuto lo hanno costretto ad uscire anticipatamente, con la Juventus. Il fattore che impone cautela riguarda la gamba coinvolta, ovvero la stessa degli altri guai patiti in questa annata. E cioè la sinistra, dove aveva già rimediato una lesione al bicipite femorale, una soffusione emorragica al soleo, una lesione all’adduttore e un altro risentimento al polpaccio. Una lista lunga, a cui si aggiunge adesso il nuovo problema al ginocchio.

Il rinnovo nonostante tutto

Una stagione travagliata dunque per Zlatan Ibrahimovic in termini fisici. Tanti, troppi infortuni rimediati nell'annata che sta per chiudersi, spesso poi rivelatisi decisivi in negativo per le sorti della sua squadra. Questo non ha però ostacolato il rinnovo di contratto.