Verso Juventus-Milan, i convocati di Stefano Pioli per lo Stadium

Arrivano i convocati del Milan per la partita di questa sera contro la Juventus. partita che si giocherà alle 20.45 all'Allianz Stadium

Pirlo potrebbe scegliere Morata al fianco di Cristiano Ronaldo, con Dybala inizialmente in panchina. Dubbio Chiesa, con Mckennie, Rabiot, Bentancur e Cuadrado per ora favoriti a centrocampo. Pioli, invece, dovrebbe confermare Zlatan Ibrahimovic da prima punta, supportato da Calhanoglu, Leao e Saelemaekers: out Castillejo, squalificato e Ante Rebic inizialmente in panchina. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, per la Juventus, l’abitudine al doppio impegno settimanale è un’arma in più per il finale di stagione ma c'è da capire con il triplo impegno in una settimana in arrivo. Il Milan inoltre questa sera toccherà quota 50 partite stagione, numeri da squadra inglese, in Italia nessuno ha giocato così tanto. E questo potrebbe ovviamente influire sulla gara di questa, con il Diavolo chiamato al nuovo grande sforzo fisico e di volontà.