Milan, Pioli parla di Donnarumma in vista della Juventus

Juventus-Milan è alle porte e Stefano Pioli ha parlato di Donnarumma, tema sempre caldo sia per il mercato, che per la sfida di campionato

Redazione Il Milanista

MILANO - Manca poco a Juventus-Milan, match del 35° turno di campionato e vero e proprio spareggio per un posto in Champions tra le due squadre. La partita tra bianconeri e gli uomini di Stefano Pioli ha anche altri temi al suo interno. Dal confronto Ibrahimovic-Ronaldo, fino ad arrivare al futuro di Gigio Donnarumma. e proprio il portiere rossonero è finito al centro della conferenza stampa del tecnico del club meneghino. Si parla tantissimo dell'estremo difensore, dal suo contratto in scadenza in estate, al possibile interesse proprio della Juventus, fino al confronto avuto qualche giorno fa con gli ultras del Mila. Insomma non una partita qualunque, per tanti motivi, sopratutto per Donnarumma. Ecco che cosa ha detto Stefano Pioli.

"Ho parlato sia con Gigio che con gli altri calciatori, ma soltanto della gara di domani. Lui e i suoi compagni sono concentrati solo sulla partita. Abbiamo un unico obiettivo. E questo è l'obiettivo del Milan e dei giocatori, non ho dubbi su questo. Non ci sono interessi personali, non ci sono dubbi sulla professionalità dei miei calciatori. Non abbiamo un gruppo di lavativi ma di giocatori che sudano questa maglia fino alla fine. Non ci sono certezze sul futuro, pensiamo solo al campionato".

L'importanza della gara con la Juve per Pioli

"Chi vince ha grandi possibilità di andare in Champions ma non sarà finita a domani sera. Ci sono anche altre partite in calendario, c'è lo scontro diretto con l'Atalanta, noi saremo padroni del nostro destino. E' strano trovare un turno infrasettimanale a due settimane dalla fine del campionato ma dobbiamo pensare solo alla partita di domani. Una nostra vittoria con la Juve sarebbe qualcosa di straordinario, non sarà semplice bisognerà mettere in campo tutte le nostre qualità nei 90 minuti".