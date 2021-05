Zoff: “Donnarumma gioca nel Milan… Ci resti!”

Le parole dell'ex campione del mondo con la Nazionale italiana, Dino Zoff, a proposito di Gigio Donnarumma.

Redazione Il Milanista

MILANO - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Dino Zoff ha parlato del caso Donnarumma: "Non penso di fare la morale se dico che io al suo posto non mi creerei tanti problemi per un ingaggio maggiore. È giovane, ha qualità straordinarie, gioca in una grande squadra. Che altro serve? Credo che molto dipenda da lui, i ragazzi devono anche prendersi le loro responsabilità. Donnarumma già adesso non è in una piccola squadra. In campo non ci sono pensieri - ha affermato Zoff - quando comincia la partita, tutto si azzera. Eppure, i problemi fuori dal campo possono influenzare la preparazione: allenarsi con il buonumore fa sempre la differenza".

SUL FUTURO DI DONNNARUMMA - Il futuro di Gianluigi Donnarumma è più in bilico che mai. L'estremo difensore rossonero ha infatti il contratto in scadenza il 30 giugno del 2021 e non ha ancora trovato un accordo con la dirigenza milanista per il rinnovo. La novità del giorno è che il suo procuratore, Mino Raiola, si sarebbe presentato alle trattative con offerte di altri club europei già nelle mani. Offerte queste che prevedono un ingaggio annuo di 10 milioni, quanto chiede Donnarumma al Milan. I rossoneri invece ne offrono 8 e la distanza sembra al momento difficile da limare. Serve un passo indietro di Gigio, passo di cuore e non di ingaggio.

Paolo Maldini, direttore dell'area tecnica del Milan, si è così espresso all'ANSA in riferimento al confronto avvenuto ieri tra Donnarumma e gli ultras della Sud a Milanello, nel quale i tifosi avrebbero detto al portiere di rinnovare, legando la sua presenza in campo con la Juve alla firma del nuovo contratto: "E' importante ribadire con fermezza che nessuno al di fuori del Milan puo' decidere chi gioca e chi rinnova. Certe scelte competono all'allenatore per quanto riguarda il campo e al Club per le questioni contrattuali. Da questo momento ogni singola trattativa per i rinnovi viene congelata fino alla fine della stagione, per permettere alla squadra di concentrarsi unicamente sul campionato. Nel frattempo, continueremo a tutelare i nostri calciatori come abbiamo sempre fatto".