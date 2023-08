Mercato, il Milan prepara il colpaccio finale: “Ecco chi vuole comprare ora”

Tanti movimenti di mercato per il Milan durante questa campagna acquisti estiva, ma non è ancora finita. Anzi, il club rossonero starebbe preparando altre operazioni - sia in uscita che in entrata - che potrebbero regalarci un rush finale di calciomercato molto intenso. Dopo ferragosto si potrebbe veramente entrare nuovamente nel vivo con altre importanti novità.

Colombo piace al Milan, ma l'idea è quella di farlo nuovamente partire in prestito per fargli fare esperienza. Insomma, il classe 2002 - pur essendo apprezzato da Pioli - non viene attualmente ritenuto pronto per fare il vice Giroud. Ma la sua partenza, molto probabile, aprirebbe ovviamente a un nuovo colpo grosso in entrata per l'attacco. E in queste ultimissime ore in casa Milan sono arrivate novità importanti e a sorpresa proprio su questo fronte di calciomercato <<<