Tuttosport | Milan, Scaroni: ‘Kessie, cauto ottimismo’

Ha parlato il presidente del Milan, Paolo Scaroni, lo ha fatto ai microfoni di Radio Rai. Ecco cosa ha detto

Redazione Il Milanista

Un Milan vincente e convincete. I rossoneri si preparano per il loro esordio in Champions League, contro il Liverpool a Anfield domani sera, dopo un inizio di campionato praticamente perfetto. Tre vittorie di fila per i ragazzi di Stefano Pioli, che ora punteggio pieno mettono nel mirino i Reds e la Juventus, prossimo avversario in Serie A. Ma non ci sono solo le questioni di campo, si parla del club rossonero anche per altre questioni, come il rinnovo di Franck Kessie. Sulla vicenda si è esposto anche il Presidente della società meneghina, Paolo Scaroni, intervistato da Radio Rai. Ecco che cosa ha detto.

Le parole di Scaroni sugli obiettivi del Milan e Franck Kessie

Parte prima dagli obiettivi della sua squadra, Paolo Scaroni. Alla domanda sulla lotta per lo scudetto, ha preferito gettare acqua sul fuoco: "La priorità è tornare in Champions, il Milan non può mai mancare a questa competizione, ma se faremo meglio saremo contenti. Pioli ha creato una squadra vera, che c'è sempre, aggressiva e divertente". Poi è stato il turno di Franck Kessie, domanda inevitabile in questo momento , visto il futuro incerto dell'ivoriano: "Kessie? Mi auguro possa rimanere al Milan a lungo. Mantengo un cauto ottimismo sul rinnovo".

Tutto fermo per il rinnovo

Un rinnovo che non è ancora arrivato, e forse non arriverà. Perché non si registrano passi avanti. Il Milan e il giocatore sono fermi sulle loro proposte e le richieste fatte. Una forbice di distanza difficilmente colmabile in questo momento, il Diavolo non può permettersi di assecondare le richieste del presidente. Le parole di Scaroni però possono lenire le preoccupazioni del tifosi, cauto ottimismo nonostante tutto, nonostante le voci che vedono il giocare nel mirino di grandi squadre. Si parlerà ancora a lungo del rinnovo del Presidente, questa è solo una nuova puntata della telenovela legata al suo rinnovo.