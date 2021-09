Tuttosport | Milan: ‘Rinnovo Kessie che voltafaccia’

Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto della situazione sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan

Redazione Il Milanista

Fermato da un infortunio al flessore, Franck Kessie non ha potuto fare ancora il suo esordio in campionato con il Milan. Tonali e Krunic però hanno dato risposte importanti in attesa del ritorno in campo del Presidente, l'Ivoriano però è tornato ad allenarsi in gruppo, punta la Lazio e il Liverpool, i prossimi impegni del club meneghino. Il rientro quindi sembra essere davvero vicino, anche perché Krunic rientra dalle gare giocate con la Bosnia con un affaticamento al polpaccio, il Presiedente si gioca il posto in mediana dal primo minuto con Bennacer e Bakayoko, uno dei tre affiancherà Tonali dal primo minuto contro i biancocelesti.

Un amore che non vale 6,5 milioni a stagione

Non si può però non parlare di Kessie e suo del rinnovo contrattuale con il Milan. E il punto di partenza è chiaro: le parole di amore per il Diavolo di quest'estate. Aveva dichiarato che avrebbe risolto il problema una volta tornato in Italia, dopo le Olimpiadi. Adesso rifiuta un nuovo accordo da 6,5 milioni di euro a stagione. Un vero e proprio voltafaccia come scrive Tuttosport, in edicola questa mattina. Un comportamento che lasciato basiti sia Maldini e Massara, che i tifosi rossoneri, che adesso aspettano al varco il giocatore, pronti a fischiarlo a San Siro.

I tifosi rossoneri 'aspettano' Kessie

Come un tradimento, come quanto successo con Donnarumma e Calhanoglu, ma con un aggravante. Né l'ex portiere, né tantomeno l'ex numero 10 del Diavolo, avevano mai giurato amore eterno al Milan. Nonostante Gigio sia cresciuto a Milanello, prendendosi anche la nazionale azzurra. "Non è mia intenzione andare via, anzi voglio restare per sempre", queste le parole del mediano di qualche mese fa un parole a cui non sono seguiti i fatti, anzi tutt'altro. Le sirene dalla Francia, destinazione PSG, e quelle dei top club della Premier League, con i loro ricchissimi contratti, hanno sicuramente il loro peso. Ma in tutta questa vicenda, dove ad oggi non c'è assolutamente aria per un nuovo accordo, quello che fa più male sono proprio le parole del calciatore e i tifosi non hanno la memoria corta.