Tuttosport | Milan: ‘Pressing su Kaio Jorge’

L'attaccante brasiliano è sempre più vicino al Milan, secondo Tuttosport. Ecco il punto sulla trattativa per il brasiliano

Un altro attaccante per il Milan, dopo aver ufficializzato Olivier Giroud. Un giocatore in grado di apprendere i trucchi del mestiere e di crescere alle spalle proprio del francese e di Zlatan Ibrahimovic. Le strade per arrivare a Kaio Jorge sono due. La prima è quella 'ufficiale', quella che non rovinerebbe i rapporti con il Santos. Pagare il cartellino della punta al club brasiliano e poi destinare anche le commissioni agli agenti del ragazzo. L'attaccante però ha il contratto in scadenza e a gennaio potrebbe essere preso a parametro zero. Bloccarlo ora per poi farlo arrivare nella finestra invernale di mercato, questa è l'altra strada che può essere scelta da Maldini e Massara.