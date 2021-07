News Milan | Non è possibile! Pellegatti: “Ieri sera mi hanno detto…”

Il Milan prosegue la sua marcia di avvicinamento alla nuova stagione con tanto ottimismo, dovuto anche agli acquisti importanti già messi a segno da Maldini e Massara. Tuttavia è più che evidente come alla rosa rossonera manchi ancora qualcosa per dirsi completa. Purtroppo, lo sappiamo bene, il mercato è imprevedibile. Le certezze che uno può avere il giorno prima, possono sgretolarsi il giorno successivo. Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube ha rivelato come proprio in queste ore le carte in tavola siano cambiate di nuovo<<<