Mercato Milan – Maldini realista: certe offerte vanno considerate

Il Milan, da qualche anno a questa parte, ha assunto una filosofia ben precisa. Sul mercato niente spese folli. Sul mercato, operazioni oculate. Ma soprattutto, sul mercato giovani interessanti e di prospettiva da allevare, far crescere e lanciare poi nel calcio che conta. I rossoneri, dopo ormai qualche annata di gestione Elliott, sono infatti un modello in tal senso. Squadra più giovane in Italia e fra le più giovani dei top campionati europei. I ragazzi di Pioli, però, sono sì freschi e "verdi", ma spesso anche terribili. E il secondo posto inaspettato dell'ultimo campionato ne è piena dimostrazione. Gioventù vuol dire però anche rischio ed incertezza. Ecco perché non stupisce che Maldini e Massara stiano seriamente prendendo in considerazione alcune proposte che arrivano dalla Premier per uno degli acquisti più deludenti degli ultimi anni<<<