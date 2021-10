Milan, stadio: le “beghe” dell’Inter e l’intervento di Elliot

Novità dalla situazione del nuovo stadio di Milano, con il possibile cambio societario dell'Inter, Elliot ha deciso di intervenire

Milan e Inter ancora alle prese con la questione nuovo stadio di Milano. I nerazzurri sono impegnati con il buco economico della famiglia Zhang. A quanto trapelato da Calciomercato.com, la società sarebbe riuscita, in questi ultimi giorni, a trovare un possibile acquirente per il club del Biscione. Si tratterebbe di un fondo arabo che sembra aver avviato i primi contatti con Suning, per rilevare l'Inter. Come influirà questi possibile passaggio di proprietà con l'iter, già avviato, per il nuovo stadio di Milano?