Milan, nuovo stadio di Milano: i dubbi del sindaco Sala

Con la rielezione di Beppe Sala, il tema del nuovo stadio è tornato in prima pagina nella città meneghina, ma il sindaco invita alla calma

Con la rielezione di Beppe Sala a Palazzo Marino è ripresa con forza la discussione dei club milanesi con il Comune, per la costruzione del nuovo stadio di Milano. Milan e Inter speravano in un'accelerazione dell'iter per il via ai lavori, ma, malgrado l'apertura al dialogo, il sindaco sembra ancora nutrire diversi dubbi. La Repubblica ha riportato i motivi del temporeggiamento di Sala, raccolti durante una sua intervista.