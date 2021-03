Salvini: “Napoli, successo meritato. L’Inter vincerà lo Scudetto, ma…”

MILANO – Ieri sera il Milan ha rimediato la quinta sconfitta del suo campionato, scivolando a nove punti di distanza dall’Inter. Nonostante la squadra di Pioli occupi ancora il secondo posto in classifica, la battuta d’arresto contro il Napoli a San Siro ha probabilmente messo fine al sogno Scudetto e ha rimesso in discussione il posto in Champions del Diavolo. Attualmente, infatti, le lunghezze di vantaggio sulla quinta posizione sono sei, ma il Napoli deve ancora recuperare una partita. Ai microfoni di Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione Punto Nuovo Sport Show, il Senatore Matteo Salvini, segretario della Lega e tifoso rossonero, si è espresso sulla gara persa ieri dal Milan.

IL SUO COMMENTO – “Il Milan ha giocato male, il Napoli ha vinto meritatamente. Il rigore non fischiato? I rigori si possono avere o no, non mi focalizzo su quell’episodio. Il Milan non può attaccarsi ad un presunto rigore a tre minuti dalla fine della partita. La prestazione purtroppo non è stata di alto livello, ma ora voltiamo pagina. Ho già la testa rivolta alla sfida di giovedì in Europa League, contro il Manchester United. Spero di poter tornare a sorridere giovedì. Fa freddo a -9 in classifica? Oggi c’è un bel sole. L’Inter vincerà lo Scudetto, l’eliminazione dalla Champions League le ha dato un vantaggio. Tuttavia, fossi in loro avrei timore delle centinaia di milioni di euro di buco societario“.

SULLA LOTTA CHAMPIONS – “I primi quattro posti credo che verranno conquistati da Inter, Milan, Juventus e Napoli”.

SULLE ITALIANE IN CHAMPIONS – “L’Atalanta secondo me andrà avanti, deve sbancare Madrid e può farcela. La Lazio, invece, per superare il turno e andare ai quarti deve fare l’impossibile”.

SUL NUOVO RINVIO DI JUVE-NAPOLI – “Quella partita è nata male, non ha fatto altro che suscitare polemiche. La cosa più importante, però, è che alla fine venga giocata”.