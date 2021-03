Virdis: “Milan, flessione dovuta alle assenze. Ma contro il Manchester…”

MILANO – L’ex bomber rossonero Pietro Paolo Virdis, è intervenuto sulle frequenze di Radio Anch’io Sport esprimendosi sul periodo che sta attraversando il Milan: “La squadra sta perdendo terreno a causa dei tanti infortuni. In ogni partita manca un gran numero di titolari, a cominciare da Ibra. Le assenze pesano. Non dimentichiamoci che tutti sono rimasti sorpresi dalla cavalcata del Milan. Forse, però, la rosa non è adatta a competere un’intera stagione per la vetta della classifica. In più si gioca ogni tre giorni e diventa tutto più difficile, specialmente quando si fanno male parecchi titolari”.

SULLA SCONFITTA DI IERI – “Il Milan ha sofferto la qualità tecnica del Napoli, anche se secondo me sarebbe stato meglio giocare oggi, visto l’impegno di giovedì scorso contro il Manchester in Europa League. Le fatiche di coppa si fanno sentire, è accaduto lo stesso alla Roma sul campo del Parma”.

SU MISTER PIOLI – “Gli vanno riconosciuti tanti meriti. Parliamo di una persona posata e seria. Ha dovuto fare a meno di Ibrahimovic per tantissime partite, così come di altri giocatori importanti. Tuttavia, ha gestito bene il gruppo. Ha fatto crescere tutti i giocatori in maniera esponenziale. Non mi sarei mai aspettato di vedere una partita come quella di Manchester e il merito è proprio di Pioli”.

SUL RITORNO COL MANCHESTER – “All’andata il Milan ha fatto una grandissima prestazione. Ha dimostrato di essere all’altezza dei Red Devils e secondo me può farcela a superare il turno”.

SU ZLATAN IBRAHIMOVIC – “E’ fondamentale per il Milan, la sua assenza è pesante e sta chiaramente condizionando il rendimento della squadra in quest’ultimo periodo. Ha sbagliato ad andare a Sanremo? No, perché tanto era infortunato e non poteva giocare. Non ha messo a repentaglio niente della sua integrità”.