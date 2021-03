Moviola Milan-Napoli. Grande caos nel finale: rigore e rosso?

MILANO – La moviola di Milan-Napoli, sfida valida per la 27esima giornata di Serie A e vinta 0-1 dagli ospiti con il goal di Politano.

Dopo una gara sempre accesa e, nel contempo, tranquilla, il finale si accede. L’arbitro Pasqua lascia giocare sul tocco in area di Bakayoko sul polpaccio di Theo Hernandez; sull’azione che ne segue il terzino rossonero falcia Osimehn e viene ammonito: gli azzurri invocano il rosso, ma il giallo ci può stare. Abbiamo visto di peggio. Nel mentre, però, Mazzoleni richiama Pasqua al VAR per il prima citato contatto nell’area del Napoli: dopo la review Pasqua conferma la sua decisione. Secondo noi l’arbitro di Tivoli ha scelto bene: il tocco di Bakayoko c’è, ma è troppo lieve per concedere un calcio di rigore.