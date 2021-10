Milan, si torna a parlare con Raiola per Romagnoli: incontro in agenda

Sembrava dovesse andare via a parametro invece il Milan e Alessio Romagnoli potrebbero continuare insieme. I dettagli

Oltre il già chiacchieratissimo rinnovo di Kessie, c'è un'altra trattativa in casa rossonera che sembra andare incontro a qualche problema. Quella con Alessio Romagnoli, il capitano del Milan infatti è in scadenza nel 2022 e come per il centrocampista le nubi dell'incertezza avvolgono il suo futuro. Ne ha parlato anche il suo agente, Mino Raiola. Il procuratore ha tirato in mezzo la Juventus, a poche ore dalla sfida di campionato con i rossoneri, e di un possibile approdo a Torino, non è certo il momento migliore per parlare di mercato. Senza contare il fatto che Stefano Pioli punta sul suo numero 13. E finora il centrale ha risposto benissimo quando è stato chiamato in causa, cancellando le incertezze della passata stagione, anche se Romagnoli non è un titolare fisso della squadra rossonera.