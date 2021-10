Calciomercato Milan – Un bomber subito, il big si offre ai cugini

Guardando al futuro, per arrivare a vincere trofei importanti occorre alzare ogni anno l'asticella, dato che in Champions si è visto come una squadra già forte come il Milan, possa migliorare ancora tanto. Per farlo, ovviamente, la dirigenza meneghina ricorrerà a delle pesanti operazioni di mercato. Nella raffica di oggi vi aggiorniamo su tutto quello che bolle in pentola in casa del Diavolo, con un occhio di riguardo alle possibili future trattative<<<