Nicolò Schira: “Rinnovo Kjaer, il Milan è fiducioso sul prolungamento”

Nicolò Schira ha riportato le ultime notizie sul rinnovo di Simon Kjaer con il Milan. Ecco il punto sul centrale danese

Il rinnovo di Simon Kjaer con il Milan , una situazione ben diversa da quella di Franck Kessie, su cui restano tante incognite e una differenza tra domanda e offerta davvero ampia. Oltre al possibile interessamento del Psg e dei club inglesi per il Presidente. Guadagna 2,5 milioni di euro a stagione Simon Kjaer e 'i lavori' per il rinnovo sono già in cantiere, il suo ingaggio sarà ritoccato di un milione. L'intenzione di Maldini e Massara è quella di far firmare al calciatore un nuovo accordo della durata di due anni, fino al 2023. Oppure prolungare di un solo anno con opzione sul secondo. Queste erano le nostre ultime indiscrezioni sul danese.

Indiscrezioni confermate anche da Nicolò Schira, giornalista sportivo, esperto di mercato, che ha fatto il punto della situazione sul centrale e il suo futuro. Queste le sue parole: "Al Milan sono fiduciosi di chiudere con Simon Kjaer il prolungamento del contratto nelle prossime settimane. Pronto contratto fino al 2023 con opzione per il 2024". Sembra quindi tutto fatto, ma per scrivere la parola fine sulla vicenda bisognerà aspettare la firma sul contratto e il comunicato ufficiale del club meneghino.

Una trattativa, quella per il danese, che quindi è destinata ad andare in porto senza particolari complicazioni, dato che lo stesso Simon Kjaer non alcuna intenzione di lasciare il Milan. Anzi è sua intenzione continuare la sua carriera da calciatore in rossonero. Il giocatore infatti deve molto al club meneghino, perché la sua carriera è stata rilanciata con l'arrivo a Milanello, dopo il prestito sfortunato a Bergamo e gli anni di Siviglia. Delle grane rinnovi, quello del danese, è obiettivamente quello meno complicato insieme alla situazione Pioli. Due punti fermi per il Diavolo, da cui ripartire anche la prossima stagione.