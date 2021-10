Mercato Milan – C’è la svolta sulla trequarti, è il nome che vogliono tutti

Il Milan ha disputato fin qui 11 match fra campionato e Champions, ottenendo risultati opposti nelle due competizioni. E' vero che la rosa è stata falcidiata dagli infortuni, soprattutto nell'ultimo periodo, ma è apparso evidente che quando mancano certi calciatori la qualità media cala sensibilmente. Soprattutto per quanto riguarda le soluzioni offensive.

Non ci riferiamo solo al ruolo di centravanti, ma anche a quello del trequartista. Il forfait di Brahim Diaz ha privato il Diavolo di imprevedibilità e fantasia.

Messias rimane un'incognita, sarà out ancora per qualche settimana. Serve urgentemente un innesto di qualità sulla trequarti se si vuole puntare al titolo. Accostati al Milan spuntano ogni giorno nomi nuovi, ma per uno di quelli che accenderebbe maggiormente la fantasia dei tifosi, potrebbe essere arrivata una svolta<<<