Il PSG continua a sognare in grande: mirino sempre su Theo Hernandez

Continua il mercato faraonico del Paris Saint-Germain, che ha messo ora nel mirino Theo Hernandez per la difesa.

Se il Milan è indubbiamente la regina del calciomercato italiano, il Paris Saint-Germain è il padrone incontrastato del calciomercato europeo. Il club francese, guidato da Leonardo, ha messo a segno colpi di altissimo livello per lanciare una volta per tutte l'assalto alla Champions League. I parigini hanno già portato sotto la Tour Eiffel Donnarumma , Wijnaldum e Sergio Ramos a parametro zero, mentre dall'Inter hanno acquistato Achraf Hakimi per circa 70 milioni di euro. Ma il PSG non ha nessuna intenzione di fermarsi, e per questo motivo continua a cercare giocatori di altissimo livello per rinforzare la squadra.

Il terzino rossonero è da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain, ma nei prossimi giorni Leonardo potrebbe far pervenire una proposta importante in via Aldo Rossi per portare Theo a Parigi. I francesi potrebbero offrire, almeno inizialmente, circa 50 milioni di euro per strappare il francese al Diavolo. Cifra ritenuta bassa dalla dirigenza rossonera, che considera comunque Theo incedibile. L'ex Real Madrid è fondamentale nello scacchiere di Stefano Pioli, oltre ad essere uno dei big della squadra. Dalla sua il PSG ha, però, l'incredibile disponibilità economica, che potrebbe portare Theo a guadagnare più del triplo di quanto guadagna ora a Milano. L'attuale ingaggio del francese è di 1,5 milioni di euro a stagione, nonostante con il Milan siano in corso i discorsi per il rinnovo e il conseguente adeguamento contrattuale. Al momento sono solo sondaggi, come confermato da Sportmediaset, ma la trattativa potrebbe divenire concreta nelle prossime settimane.