Gazzetta dello Sport | Dalot vuole solo il Milan

La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul mercato del Milan, ponendo l'attenzione sulle intenzioni di Diogo Dalot

Redazione Il Milanista

Durante lo scorso mercato estivo Maldini e Massara hanno portato a Milanello il giovane Diogo Dalot. Il portoghese è arrivato in prestito secco, ovvero senza la possibilità di poterlo confermare a fine stagione. Pioli ci ha puntato adattandolo anche a sinistra e il ragazzo si conquistato la fiducia di tutti, tecnico, squadra e dirigenza. La società meneghina ha tutta l'intenzione di riportarlo a Milanello. Servirà però un accordo perché non c'è assolutamente intesa per un eventuale riscatto con il Manchester United.

Il ritorno al Milan anche in ottica Mondiale

Un nuovo trasferimento a Milano a titolo temporaneo, questa volta con diritto di riscatto in favore del Diavolo. Formula che piace anche al giocatore, che vorrebbe restare in Italia, piuttosto che far ritorno in Premier League. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Il portoghese vorrebbe tornare al Milan anche perché i prossimi Mondiali,Qatar 2022, sono alle porte e in rossonero avrebbe molti più spazi rispetto al minutaggio che potrebbe garantirgli Solskjaer. In Inghilterra rischierebbe una stagione tra panchina e tribuna, mentre in rossonero si è guadagnato un posto a Euro2020, anche se è stato chiamato per un emergenza legata alla positività al Covid di un compagno di nazionale. Eppure all'europeo è sceso in campo e non ha fatto male tutt'altro.

Il pressing di Diogo Dalot sul Manchester United

Diogo Dalot quindi è il primo alleato di Maldini e Massara, spinge per tornare alla corte di Stefano Pioli e i contatti tra Milan e Manchester United sono continui. Gli inglesi lo avevano mandato in Italia per crescere e non si sarebbero aspettati una situazione simile un anno fa, eppure l'esperienza rossonera ha segnato il ragazzo, al punto di non voler far ritorno in Premier League. La sua volontà potrebbe fare la differenza.