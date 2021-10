Porto-Milan | la Moviola: Brych, il goal vittoria era da annullare

Ecco la moviola di Porto-Milan, terza gara del Gruppo B di Champions League. L'arbitro Brych non è esente da colpe

Redazione Il Milanista

Perde di nuovo il Milan, in Champions League. Cade dopo le confitte con il Liverpool e Atletico Madrid, ma a differenza delle gare contro Reds e Colchoneros, non ci sono alibi perché al Dragao la prova dei rossoneri è stata altamente insufficiente. Lo puntualizza anche Stefano Pioli che a fine partita non vuole parlare della direzione di gara dell'arbitro Brych, nonostante le tante domande sulla direzione di gara del fischietto tedesco. Eppure il Diavolo, così come contro l'Atletico Madrid può recriminare, perché come evidenzia la moviola alcune decisioni del direttore di gara sono state errate, soprattutto quella del goal dei padroni di casa.

La Moviola di Porto-Milan

Minuto 2': Pronti, via e Wendell rischia subito il giallo per un intervento a gomito alto su Calabria. Brych interrompe il gioco ma non estrae il cartellino giallo, che invece poteva starci.

Minuto 21': Fischiato un fallo a Olivier Giroud. L'attaccante francese rifila un pestone, del tutto involontario a Mbemba. Nonostante le intenzioni l'ammonizione di Brych alla punta è corretta.

Minuto 65': Passa il Porto con LuizDias, che non perdona un incolpevole Tatarusanu. Tante le proteste del Milan sul goal dei padroni di casa, rivedendo le immagini c'è un contatto falloso al limite dell'area tra Bennacer e Taremi. Il calciatore del Porto spinge l'algerino che non può così intervenire sul pallone e nemmeno il Var interviene. Sbaglia in questo caso l'arbitro Brych, molto vicino all'azione incriminata, che lascia correre. La spinta c'è e inoltre Taremi si disinteressa del pallone e osserva la posizione di Bennacer, poco prima del contrasto.

Minuto 87': Cartellino giallo per Zlatan Ibrahimovic. Gioco pericoloso dell'attaccante svedese su Mbemba. Giusto la sanzione in questo caso, perché il calciatore del Milan è intervenuto con la gamba alta.

La squadra arbitrale

Arbitro: Felix Brych (Germania)

Assistenti: Borsch e Lupp

Quartouomo: Daniel Schlager (Germania)

VAR: Marco Fritz (Germania) e Chris Kavanagh (Inghilterra)