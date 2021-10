Milan, Pioli: “Fischi a Donnarumma? I tifosi hanno sentimenti”

Ai microfoni de Il Giornale, mister Pioli, ha detto la sua sul caso che ha coinvolto il portiere campano al San Siro

Sulla manifestazione di odio riservata per il portiere campano , Pioli, si è così espresso: "Gigio ha dato tutto per il Milan fino all’ultimo giorno e il club l’ha ricambiato proteggendolo e pagandolo fino all’ultimo giorno. Il presidente Scaroni è intervenuto il giorno prima della sfida tra Italia e Spagna chiedendo che non venisse accolto con i fischi. Poi entrano in gioco la passione e i sentimenti. L’enorme relazione che c’è tra la tifoseria e il calciatore è fatta di tanto amore ma anche tanto dispiacere".

Il mister ai microfoni del giornale, ha voluto anche parlare del sostituto di Donnarumma, Mike Maignan. Il portiere francese ha subito dimostrato di possedere le doti tecniche per far dimenticare a tutti di Gigio. Queste le parole del mister al riguardo: "Quando giochiamo contro un rivale europeo in genere guardiamo diverse partite degli avversari con il mio staff. Mike mi aveva colpito in quelle partite visionate. Poi quando è arrivato a San Siro l’ho visto e sentito partecipe con i suoi compagni. Lo abbiamo fatto seguire poi dai nostri preparatori dei portieri che hanno confermato il giudizio. Ora Mike ha dato il 105%, è sempre concentrato, curioso fino a rasentare la diffidenza. Vive con intensità non solo la partita ma anche la settimana. È un maniaco della preparazione".