Paquetà: “Al Milan sono cresciuto molto, ma troppa pressione…”

MILANO – Sta vivendo una stagione da protagonista Lucas Paquetà, che da quando è approdato in Francia si è rigenerato. Dopo l’anno e mezzo poco brillante con la maglia del Milan, il centrocampista classe ’97 ha trovato continuità nel Lione, con cui è in piena lotta per la vittoria della Ligue 1. Paquetà fu acquistato dal club rossonero nell’inverno del 2019: Leonardo, all’epoca dirigente del Milan, decise di versare nelle casse del Flamengo circa trentacinque milioni di euro per portare il giocatore brasiliano all’ombra del Duomo. Tuttavia, a Milano Paquetà non ha soddisfatto le aspettative, tanto che la scorsa estate il Milan ha deciso di cederlo proprio al Lione. Con la squadra transalpina Lucas ha ritrovato fiducia, aumentando notevolmente il livello delle sue prestazioni. Sin qui ha totalizzato diciannove presenze in campionato, impreziosite da quattro gol e un assist. L’ormai ex centrocampista rossonero ne ha parlato in un’intervista ai microfoni del quotidiano L’Equipe.

LE SUE PAROLE – “Leonardo mi ha aiutato molto ad ambientarmi in Italia. Con lui le cose sono andate bene. Possiamo tranquillamente dire che sia stato il mio mentore. Ma poi ha lasciato il Milan ed è andato a Parigi. In quel momento mi sono sentito un po’ solo, non ancora adatto alla cultura e al club. A Milano mi ero messo addosso molta pressione, anche troppa. Arrivato a Lione, mi sono detto che avrei dovuto dare il meglio di me senza troppa pressione. La stagione sta andando bene e sono contento, ma quell’esperienza al Milan mi ha comunque aiutato, perché mi ha fatto crescere tanto come giocatore e come uomo. Qui a Lione sento la totale fiducia dell’allenatore e della società, infatti vedete un Paquetà pronto, più maturo e forte. Ma lo devo anche al Milan e a Leonardo, che voglio ringraziare. Mi ha aiutato e grazie a lui sono diventato un ragazzo capace di affrontare le difficoltà”.