Calciomercato Milan – Che occasione da Parigi: Maldini punta un titolare del PSG!

MILANO – Il futuro di Diogo Dalot in rossonero è tutt’altro che certo. Il portoghese si è reso protagonista di ottime prestazioni ma anche di uscite, come quella contro lo Spezia, terribili. Quel che è certo come Maldini e Massara incontreranno il Manchester United per discutere il riscatto. Una missione difficile visto che i Red Devils puntano molto su di lui. Per questo il duo mercato è già a lavoro per cercare alcune alternative al classe ’99.

Nelle ultime sessioni il Milan ha sempre guardato con interesse al campionato francese. E, secondo le ultime notizie, anche il prossimo terzino potrebbe arrivare dalla Ligue 1. Attenzione però: non sarebbe un nome di un giovane promettente, bensì di uno dei protagonisti del PSG: Alessandro Florenzi. L’ex capitano giallorosso, dopo il prestito al Valencia, è stato girato in prestito ai campioni di Francia in prestito con diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni di euro. Ma nonostante la titolarità e una stagione da protagonista con il Paris Saint Germain, il club transalpino potrebbe decidere di rimandare il classe ’91 alla base. Una decisione che lascerebbe tutti a bocca aperta visto e considerato che spesso è stato inserito nella top XI della Ligue 1.

Secondo però quanto riportato da Il Romanista Nasser Al Khelaifi, proprietario del club, non sarebbe convinto dell’investimento del terzino azzurro e starebbe considerando l’idea di non puntare su di lui per il futuro. Quindi sorge spontanea la domanda: “Quale futuro per lui se non dovesse essere riscattato?”. Difficile pensare che possa rimanere nella Capitale, visto i non ottimi rapporti con Paulo Fonseca che un anno fa lo ha mandato in Spagna. Il club dei Friedkin potrebbero dunque valutare la cessione a titolo definitivo. Un’occasione per il Milan, a cui è sempre piaciuto l’ex numero 24 giallorossi fin dai tempi di Montella allenatore.

Florenzi sarebbe davvero un’occasione per il club di via Aldo Rossi sia per il prezzo sia per la duttilità in campo: terzino, esterno di centrocampo e d’attacco e anche mezzala. Il Milan dunque potrebbe sostituire Dalot con l’attuale terzino del PSG, finanziando l’operazione con la cessione di Andrea Conti. L’ex Atalanta, al momento, è in prestito al Parma con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni, qualora il club crociato dovesse centrare la salvezza. Maldini e Massara studiano e intanto tifano per la squadra emiliana. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<