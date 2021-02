Calciomercato Milan – Pioli fa fuori un big: “Stasera non gioca e può lasciare Milano!”

MILANO – Il futuro di Alessio Romagnoli potrebbe essere lontano da Milano. Il capitano rossonero sta vivendo una stagione difficile. Questa sera, in quel di Roma, potrebbe addirittura partire dalla panchina in quella che doveva essere la partita dell’ex per lui. Gli Europei diventano, partita dopo partita, un lontano miraggio. La concorrenza è folta e diversi giovani volti, tra qui il recentemente affrontato Bastoni, vogliono dire la loro. Sarà il campo, come sempre, ha dire l’ultima parola. Al momento però, ha parlato chiaramente. Prestazioni ampiamente al di sotto delle aspettative, diversi errori, e un discreto numero di rigori procurati. Insomma, tutto ciò che un difensore centrale, per altro capitano, non dovrebbe fare.

La situazione ora potrebbe precipitare per due principali ragioni. Il contratto in scadenza il 30 giugno 2022 ed il rinovo lontano. In secondo luogo, i nomi dei possibili sostituti che si avvicendano e si fanno sempre più insistenti. Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato accostano il Milan, per il post Romagnoli, ad Odilo Kossonou, classe 2001, centrale difensivo ivoriano di proprietà dei belgi del Bruges. Ha giocato in Svezia, nell’Hammarby, club di cui è socio Zlatan Ibrahimović, fino all’estate 2019. Quindi, il trasferimento in Belgio per 4 milioni di euro. In Prima Squadra ha già collezionato 40 presenze e si è fatto valere tanto nella Jupiler Pro League quanto in Champions League.

I rossoneri devono valutare il futuro di Romagnoli, anche per un discorso legato al limite degli ingaggi dei rossoneri. Le richieste di Raiola per il suo assistito sono importanti, e le prestazioni del capitano non rispecchiano l’ingaggio preteso dal suo agente. Per questo motivo il Milan si sta guardando intorno, e può anche valutare un’altra ipotesi. Una cessione di Romagnoli potrebbe dare ai rossoneri i fondi per riscattare Tomori. Il difensore inglese sta facendo bene da quando è arrivato a Milanello, ed oggi è in ballottaggio proprio con Romagnoli per giocare titolare all’Olimpico. >>> E intanto sono addirittura sei i big a rischio addio: per Maldini e Massara sono giorni decisivi! <<<