Nesta: “In corsa per lo scudetto fino alle fine, Champions? Manca un cosa”

Ha parlato alla Gazzetta dello Sport Alessandro Nesta, ex difensore rossonero. Ecco che cosa ha detto sul Milan

"C'è una grande differenza con il campionato. Non vedo una squadra squadra pronta per la Champions. Tanti giovani che non sono abituati alla competizione livello su testa. Il percorso da seguire è lo stesso fatto in Italia, giocarci con continuità, acquisire esperienza per competere. Per vincere servono però i campioni, che oggi la Serie A non può permettersi".