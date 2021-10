Milan, i nazionali rossoneri: segna Kjaer e Leao fa l’esordio ‘tra i grandi’

Ecco il report sui nazionali del Milan. Simon Kjaer in goal con la sua Danimarca e Leao fa l'esordio con il Portogallo

E' fermo il campionato, per la sosta dedicata alle nazionali. Alle partite per le qualificazioni ai prossimi Mondiali che si giocheranno in Qatar e per le gare della Uefa Nations League. Nella serata di ieri sono stati 4 i calciatori del Milan che sono scesi in campo. Su tutti spicca Simon Kjaer, titolare e capitano della sua Danimarca, vittoriosa per 4-0 a Chisinau contro la Moldavia. Il difensore centrale rossonero è andato anche in goal su calcio di rigore al 34', questo è sicuramente anche il miglior modo per festeggiare il recente inserimento nella lista dei 30 candidati al Pallone d'oro. In campo anche il suo compagno di reparto: Fikayo Tomori, che ha giocato oltre mezz'ora con la sua nazionale, l'Inghilterra. Entrato in campo al 60' al posto di John Stones nel successo netto della nazionale di Garteh Southgate su Andorra, 5-0 al triplice fischio del direttore di gara. Per il difensore rossonero è la seconda presenza in nazionale maggiore dopo quella del 17 novembre 2019.