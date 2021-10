Milan, il piano per trattenere Brahim Diaz a titolo definitivo

La società rossonera sta lavorando assiduamente per trattenere Brahim Diaz a Milano. Maldini dovrà trovare una soluzione

Maldini e Massar a stanno lavorando al piano per trattenere Brahim Diaz a titolo definitivo. Come emerso da delle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport la società dovrà trovare un modo per bypassare la clausola di contro-riscatto del Real Madrid, che potrebbe riportarlo alla corte di Carlo Ancelotti .

Come riportato dalla Gazzetta da qualche tempo i dirigenti del Milan stanno lavorando a un piano per acquisire lo spagnolo a titolo definitivo ed evitare di esporsi al rischio di perderlo tra due anni.

L'iniziale accordo stipulato tra rossoneri e blancos, prevedeva che il giocatore restasse in prestito a Milanello fino a giugno 2023, con la possibilità per il Diavolo di riscattarlo per 22 milioni di euro. Il Real Madrid aveva però previsto nel contratto una clausola di contro-riscatto. Questo espediente permetterebbe ai madrileni di riprendersi l'attaccante per la cifra di 27 milioni di euro. La possibilità dell'utilizzo di questa clausola si fa sempre più plausibile, il malaguegno è protagonista della cavalcata milanista e sta sempre di più attirando attorno a sé gli occhi del mondo del calcio. Il suo ritorno permetterebbe al Real Madrid di acquisire ulteriori armi nel suo arsenale offensivo.