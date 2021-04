Milanello, il report odierno

Squadra al lavoro in vista del prossimo impegno di campionato.

MILANO - Si è svolto oggi il secondo allenamento della settimana per il Milan , che fra cinque giorni riprenderà la propria marcia in campionato, contro il Genoa, per il trentunesimo turno di Serie A . Nel centro sportivo di Milanello erano presenti anche il direttore sportivo Frederic Massara e il direttore tecnico Paolo Maldini. Come riporta il sito ufficiale del club meneghino, la squadra ha iniziato la seduta con la consueta attivazione muscolare in palestra, seguita da una serie di torelli a tema sul campo centrale. Nella seconda fase della sessione, i calciatori hanno svolto alcune esercitazioni tecniche, per poi dedicarsi alla parte tattica. Per finire, partitella a campo ridotto.

E da Milanello Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione sulle possibili mosse di mercato da parte della società rossonera: "Per quel che riguarda l'attacco, in cima alla lista ci sono i nomi di Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic. Due giocatori complementari a Zlatan Ibrahimovic. Complementari perché Ibra, quando è a disposizione, gioca senza ombra di dubbio, ma durante questa stagione è stato assente in parecchie occasioni. Di conseguenza, un altro attaccante potrebbe comunque trovare minutaggio e non starebbe sempre in panchina. Domenica, contro il Genoa, Ibra mancherà per squalifica e al suo posto, probabilmente, giocherà Rafael Leao. Il giovane portoghese è reduce da alcuni mesi non particolarmente brillanti, dopo aver iniziato bene la stagione. Il suo contributo, nelle ultime otto giornate di campionato, può essere determinante nella lotta per un posto alla prossima Champions League".