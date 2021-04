Milan, Vlahovic-Fiorentina, rinnovo a cifre faraoniche?

Nuove notizie sul futuro di Dusan Vlahovic e la Fiorentina. L'attaccante piace al Milan, in vista della prossima sessione estiva di mercato

Redazione Il Milanista

MILANO - La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie sul futuro dell'attacco del Milan. Secondo la rosea, infatti, la dirigenza del club meneghino non avrebbe dubbi: il futuro del reparto offensivo rossonero a un nome e un cognome, Rafael Leao. Nonostante i passaggi del giovane portoghese in questa stagione, la stima di Maldini, Massara e Gazidis nei suoi mezzi e nel suo potenziale sarebbe immutata. Eppure le voci di Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic non si arrestano. Anzi i due attaccanti sembrano essere sempre in orbita rossonera. Il club meneghino, infatti, dovrebbe essere alla ricerca di un'ulteriore punta da aggiungere in rosa. Soprattutto perché la corsa Champions è ripresa, dopo il naufragio 'dell'esperimento Superlega'.

Scamacca, 'a peso d'oro'

Il Milan il prossimo anno sarà chiamato a giocare tantissime partite, come accaduto in questa stagione e servono ricambi per evitare la situazione di emergenza che Stefano Pioli, con il suo staff, ha dovuto fronteggiare. Il Diavolo inoltre vuole alzare il suo tasso tecnico e quindi si andrà sul mercato, alla ricerca dei migliori giovani talenti e delle migliori occasioni. In ogni caso però arrivare ai due giovanissimi centravanti non sarà semplice. La valutazione di Scamacca continua a salire, il Sassuolo adesso dovrebbe valutare il suo cartellino intorno ai 40 milioni di euro.

Vlahovic, raddoppiare lo stipendio non basterà

Anche le ultime notizie su Vlahovic non inducono al sorriso, più la Fiorentina, che il Milan però. L'attaccante infatti ha il contratto in scadenza nel 2023 e RoccoCommisso vuole blindare la sua punta. Secondo quello che riporta il Corriere Fiorentino però non basterà raddoppiargli lo stipendio per convincerlo. Intanto il calciatore continua a segnare e ogni goal fa salire le pretese del suo entourage, aumentano però anche le pretendenti. Il Milan lo segue da tempo, da almeno un anno e StefanoPioli lo riabbraccerebbe volentieri, così come NikolaMilenkovic. La domanda da porsi però è un'altra, quanto sarà disposto a spendere il club meneghino dopo aver investito 23 milioni di euro per Rafael Leao?