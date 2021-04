Superlega, anche Inter e Atletico Madrid fuori. I comunicati

Si sgonfia la Superlega, i club inglesi si sono tirati fuori dal progetto che ormai sembra destinato a sgretolarsi. Ecco le ultime novità

Redazione Il Milanista

MILANO - Si sgonfia 'la bolla' della Superlega. In serata tutti i club inglesi coinvolti nel progetto hanno ufficializzato il loro passo indietro, dopo tante proteste da parte dei tifosi, ma anche delle istituzioni. Un fato che ha minato il futuro della neonata competizione, che ha comportato prima la sospensione e poi sembra il definitivo 'naufragio', stando alla parole di Andrea Agnelli, presidente della Juventus, rilasciate all'agenzia Reuters:

"Il progetto non andrà avanti, anche resti convinto della sua bellezza ma sinceramente non è più in piedi e operativo".

Queste parole, nette, e che non hanno bisogno di alcuna interpretazione si aggiungono i comunicati di Atletico Madrid e dell'Inter. Che hanno scelto di tirarsi indietro con queste motivazioni, espresso nei loro comunicati ufficiali.

La nota dell'Atletico Madrid

"Il Consiglio d'Amministrazione dell'Atletico Madrid, riunitosi questo mercoledì mattina , ha deciso di comunicare alla Superlega e al resto dei club fondatori la propria decisione di non ufficializzare definitivamente la propria adesione al progetto. L'Atletico Madrid, ha deciso lunedì scorso di aderire a questo progetto in risposta a circostanze che oggi non esistono più. Per il club è essenziale l'armonia tra tutti i gruppi che compongono la famiglia biancorossa, soprattutto i nostri tifosi. La rosa della prima squadra e il suo allenatore hanno mostrato la loro soddisfazione per la decisione del club, consapevoli che i meriti sportivi devono prevalere su ogni altro criterio".

Il comunicato dell'Inter

"FC Internazionale Milano conferma che il Club non fa più parte del progetto Super League. Siamo sempre impegnati a dare ai tifosi la migliore esperienza calcistica; l'innovazione e l'inclusione sono parte del nostro DNA fin dalla nostra fondazione. Il nostro impegno con tutte le parti interessate per migliorare l'industria del calcio non cambierà mai. L'Inter crede che il calcio, come ogni settore di attività, debba avere interesse a migliorare costantemente le sue competizioni, per continuare ad emozionare i tifosi di tutte le età in tutto il mondo, in un quadro di sostenibilità finanziaria. Con questa visione continueremo a lavorare insieme alle istituzioni e a tutte le parti interessate per il futuro dello sport che tutti amiamo".