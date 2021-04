Verso Milan-Sassuolo, le parole di De Zerbi in conferenza stampa

Roberto De Zerbi, tecnico degli emiliani, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni nella conferenza stampa di presentazione di Milan-Sassuolo

SULLA SUPER LEAGUE"Sono molto arrabbiato. Ieri abbiamo parlato con la squadra, sono molto arrabbiato perché domenica è stato fatto un colpo di stato! Sia nei contenuti e nella modalità. Nei contenuti perché il calcio è di tutti ed è meritocratico. Nella modalità perché si poteva fare alla luce del sole, cosa che non è accaduta, come se qualcuno dovesse porre le bandiere in un posto che aveva sottratto a qualcun altro. E' un comportamento che va a ledere un diritto che non è legato solo al calcio, il diritto che il più debole possa farsi strada. Io credo che il calcio abbia un ruolo sociale diverso dagli altri sport, è così per l'Italia e l'Europa, giusto o non giusto che sia. Fare una Superlega dove loro decidono chi deve entrare e decidono chi sta fuori, va a togliere l'essenza del calcio. Forse io e la mia società siamo coglioni perché ancora sogniamo, ma qui si tratta di metterci la faccia. Se questo è il calcio moderno è una roba che non rispetta l'uomo prima del calciatore e del tifoso".