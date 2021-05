Milan, verso la gara con la Juve: scelto il quintetto arbitrale

Poco fa la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali per il prossimo turno di campionato. Juventus-Milan a Valeri

Redazione Il Milanista

MILANO - Si avvicina il prossimo turno di Serie A, giornata particolare del campionato, perché Juventus e Milan si affronteranno in quello che può essere tranquillamente considerato un vero e proprio spareggio Champions tra la squadra di Andrea Pirlo e quella di Stefano Pioli. Poco fa la Lega Serie A ha reso note le designazioni arbitrali il 35° turno della Serie A e la super sfida tra bianconeri e rossoneri è stata affidata a Paolo Valeri. Nome che non può far felici tifosi del club meneghino visti i precedenti con il direttore di gara romano.

I precedenti di Valeri con il Milan

In questa stagione tra Valeri e il Milan i rapporti sono stati a dir poco tesi. L'arbitro nella partita con il Torino in Coppa Italia ha espulso Gigio Donnarumma, che era in panchina, per proteste. Decisioni che poi ha portato i rossoneri a giocare il derby, del turno successivo, con l'Inter senza il portiere titolare. E parlando di stracittadina Valeri è stato anche l'arbitro della partita dove è andato in scena lo scontro tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. L'arbitro poi buttò fuori lo svedese per un fallo a centrocampo sventolando il secondo giallo nel secondo tempo per un fallo a centrocampo.

C'è il rigore concesso alla Juventus, contro il Milan, sempre da Valeri per un tocco di mano (anche se sembrava ascella) da parte di Davide Calabria. Sempre in Coppa Italia e situazione che ovviamente segnò la gara, perché la Juventus segnò dagli 11 metri l'1-1, dopo il goal iniziale di Ante Rebic. Scelta che non piacerà ai tifosi, dato che gli episodi del passato non sono stati dimenticati.

Ecco il quintetto arbitrale scelto per il match tra Juventus e Milan, valido per il 35° turno di Serie A

Arbitro: VALERI

Assistenti: GIALLATINI – PERETTI

IVuomo: SACCHI

VAR: CALVARESE

AVAR: PAGANESSI