Milan, Lucas Vazquez: le ultime news inducono all’ottimismo

Continuano ad arrivare notizie dalla Spagna su Lucas Vazquez del Real Madrid e il Milan. Ecco le ultime news

MILANO - Lo avevamo riportato, la fascia destra occupa i pensieri di Paolo Maldini e Frederic Massara. Tra i tanti nomi accostati al club meneghino, in quel ruolo, c'è Florian Thauvin dell'Olympique Marsiglia, ma non solo. Si era parlato anche di Lucas Vazquez del Real Madrid, opzione che sembrava destinata a tramontare visto l'interesse del Bayern di Monaco sull'esterno. Le ultime novità che arrivano dalla Spagna però rilanciano i rossoneri. As, infatti, ha rivelato il no del giocatore all'offerta dell'Atletico Madrid, la sua priorità sono i blancos, cosa che fino a qualche settimana fa sembrava inverosimile. Se non dovesse arrivare l'accordo con la società di Florentino Perez allora il Milan sarebbe l'opzione più forte, sempre secondo la stessa fonte.

Le dichiarazioni di Lucas Vazquez

Lo stesso calciatore ha parlato del suo futuro, ai microfoni di 'The Athletic'. Nulla di deciso o di certo, ma leggendo le sue dichiarazioni l'addio non è soltanto una suggestione. Ecco che cosa ha detto lo spagnolo: "Non so cosa accadrà. I miei agenti stanno facendo un ottimo lavoro, come sempre, per ottenere il meglio per me. Sono fortunato gioco nel Real Madrid, il club per cui tifavo da bambino. Sia che cambi maglia, o che resti qui, resterò sempre un tifoso dei blancos".

L'esclusiva con Sergio Gomez di As

Il portale Milannews.it ha intervistato Sergio Gomez, giornalista sportivo di As. Media spagnolo che ha rilanciato l'ipotesi Milan per il futuro dell'esterno iberico. Ecco che cosa ha detto su Lucas Vazquez e i rossoneri.

"Non c'è nulla di certo Vazquez non ha promesso niente, c'è stata un'offerta dl Milan per lui e al giocatore non è dispiaciuta. Anzi gli piace anche l'idea di giocare in Italia. L'offerta dei rossoneri non è nota, ma non ci sono loro. PSG e Bayern sono interessate, per il momento però l'offerta migliore è quella della Serie A, che è molto simile a quella del Real Madrid".